Adele y su álter ego inspirado en Beyoncé

.-celebra su cumpleaños 32 con una carrera llena de triunfos, una imagen renovada y el anuncio de un nuevo disco en puerta. La ganadora de 15 premiosha cautivado al público con sus canciones de desamor, melancolía y romance; detrás de cada éxito musical retrata sus experiencias y los complicados momentos que ha enfrentado a lo largo de su vida.No hay duda que Adele domina el escenario con la potencia de su voz; sin embargo, la británica ha mencionado en algunas ocasiones que antes de un show suele estar bastante nerviosa, incluso confesó que tiene pánico escénico, pues teme perder la voz en medio de una presentación.Para combatir sus nervios antes de subir a un escenario,tiene un álter ego llamado Sasha Carter que surgió el día que conoció a Beyoncé, a quien le tiene una gran admiración. Cabe mencionar que la británica se inspiró en la cantante(el álter ego de).Si bien sus seguidores creen que Adele no le gusta la fama, la cantante aclaró durante la misma entrevista que no teme ser una celebridad, sino lo que ese mundo puede provocarte. Además, reconoció que aún no está acostumbrada a encontrarse rodeada de artistas y convivir con ellos.Hace unos meses, Adele dio algunas pistas de lo que sería su nueva producción. La cantante subió a Instagram una fotografía en blanco y negro junto a la que escribió un mensaje sobre lo difícil que fue para ella el último año, ya que había experimentado muchos cambios.Recordemos que a finales del 2019, la cantautora británica sorprendió al anunciar que se divorciaba de Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, después de tres años de matrimonio, lo que llevó a sus seguidores a especular que su próximo álbum abordará su relación con su ahora ex pareja.Información por Milenio