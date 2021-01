Adelgaza pandemia 35% a restaurantes

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Al menos en Saltillo, la caída anualizada de las operaciones del sector restaurantero en el año que recién terminó se estima en alrededor de 35% respecto del 2019, consideró Braulio Cárdenas Cantú, expresidente nacional de la Canirac.



La situación sanitaria por Covid-19, que también impactó al sector económico, “evidentemente puso en un estrés financiero y operativo a muchos establecimientos, y una buena parte no han aguantado el golpe”, dijo al lamentar cierres como el de La Camila, que se anunció la semana pasada.



Indicó que el sector tiene todas sus esperanzas puestas en el avance de la aplicación de la vacuna y confían en que, conforme avance, la reactivación será más sólida.



“Definitivamente la economía en general está muy golpeada. Muchas empresas firmaron acuerdos con sus colaboradores sobre la disminución de sus sueldos… hay menos dinero en la economía y el consumo va a tardar en reactivarse… pensamos que hacia el último trimestre del año podamos tener un mejor panorama”, señaló.



En tanto, muchas unidades de negocio no podrán subsistir. Sin embargo, de acuerdo con el director de El Mesón Principal, muchos empresarios han logrado establecer un mecanismo para llegar a un punto de equilibrio, es decir, si bien no hay ganancia, tampoco pérdida, con lo que es posible seguir operando.



El sector restaurantero es uno de los mayores generadores de empleos, pero ante la caída de la demanda, también ha sufrido recortes importantes. Entre los recortes y el cierre de establecimientos, estimó una reducción de hasta 40% de la plantilla laboral.



Cárdenas Cantú reiteró el llamado a las autoridades federales a implementar medidas que les permitan continuar con la operación, ya que la mayor parte de las empresas del gremio son familiares. Habló por ejemplo de la deducibilidad en restaurantes y apoyos para los trabajadores, entre otros apoyos.