Además de credencial del INE, cubrebocas será requisito para votar en Coahuila e Hidalgo

“Es claro que es la peor pandemia que ha soportado la humanidad y con el alto nivel de letalidad, andar sin cubrebocas puede ser algo que pone en riesgo a los otros, y por lo tanto debemos darles herramientas a la gente que le vamos a pedir que se flete un domingo en plena pandemia a hacer la votación, que nadie va a estar 10 horas junto a él, o 13 o 15 horas con el recuento, expuestos a alguien que no use cubrebocas”.



El Consejo General deldurante la jornada electoral depara todas aquellas personas que ingresen o permanezcan en las casillas.Por unanimidad de votos,y represente un riesgo para los demás. También acordaron que los adultos mayores de 60 años no podrán participar como funcionarios de casilla por ser un sector de riesgo ante la pandemia de covid-19.El consejeropues en medio de la contingencia son la base para garantizar un proceso electoral con el menor riesgo posible.Ciro Murayama expuso que como parte del compromiso que tiene el INE, luego de avalar la reactivación de los procesos, se debe proteger la salud de los votantes pero también de los funcionarios de casilla y representantes de los partidos políticos que estarán toda la jornada.Por lo que, y luego de un debate sobre si era responsabilidad o no del INE entregar el mismo material a los representantes de partidos, acordaron que deben ser las fuerzas políticas quienes entreguen estos insumos a sus representados pues de lo contrario esto generaría un gasto adicional para el instituto.En tanto, mientras algunos consideraban que las personas mayores de 60 años debían ejercer su derecho a decidir si participaban o no en el proceso, finalmente coincidieron en que sí está demostrado que son un sector vulnerable a la pandemia de covid-19, lo mejor es determinar la restricción para evitar mayores riesgos.