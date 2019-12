Además de feminicidios, el “Monstruo de Toluca” confiesa haber matado a su padre

Este viernes, Agentes de la Fiscalía Especializada de Feminicidios y de la Coordinación General de Investigación y Análisis, detuvieron en #CDMX a Oscar “N” investigado por su probable relación con el feminicidio de una joven en el Valle de Toluca. pic.twitter.com/rdHGRLpVNb — Alejandro J. Gómez (@FiscalEdomex) December 7, 2019

Este sábado, elapodado el “” rindió sus primeras declaraciones desde el penal de Almoloya en el Estado de México, donde confesó haber asesinado a su padre cuando tenía 16 años., de 28 años, fue detenido este viernes en la Ciudad de México luego de que agentes de la Fiscalía mexiquense lo localizaran a través de sus redes sociales tras conectarse en un WiFi público durante un festival de música. Según el asesino, desde 2006 ha matado a cuatro mujeres y dos hombres.Mucho antes de los asesinatos a mujeres en Villas Santín, Toluca, “El Monstruo de Toluca” relató quecuando era menor de edad. Además, describió que aprendió la técnica israelí de artes marciales conocida comopara poder perfeccionar sus homicidios: por ello, estrangulaba a sus víctimas.Tomás, padre de otra de las mujeres presas de Óscar, habría sido el segundo hombre al que mató. Todo ocurrió el 10 de septiembre de 2012. El joven fue a buscar a, una mujer que conoció en una preparatoria de Otzolotepec y, al ingresar a su domicilio, se encontró a Tomás y lo acuchilló. Después encontró un hacha y con ésta lo ultimó. Al final, esperó a Mónica junto al cadáver de su padre, junto al que incluso, narró, desayuno.Cuando Mónica regresó a su casa, Óscar la secuestró y la mantuvo dos semanas con vida en Villas Santín. Sin embargo, dos días antes de su cumpleaños, la mató a golpes, metió su cuerpo en cajas y las arrojó en una barranca de la colonia El Mirador, de Huixquilucan.Luego de que la Fiscalía del Estado de México ofreciera una recompensa para dar con su paradero, el jovenen lase jactó de que nunca darían con él. En, se burló de las autoridades. No obstante, su obsesión con susy su poca habilidad en Internet delataron su escondite.Y es que Óscar escribió en suun mensaje, poco antes de su captura, donde pedía que no les pasara nada a sus perros Gronda, Petra y Demona ni a su gato Paz. De no ser así, cometería más feminicidios, amenazó.En Villas Santín, vivía con el dinero que su mamá le daba. Fue en ese fraccionamiento donde Óscar ultimó a la última mujer antes de que se volviera prófugo. Según el “Monstruo de Toluca”,sólo estuvo secuestrada un día antes de que la matara. Después la encontraron, junto con los cuerpos dea, enterrada en su patio trasero. Las tres estaban sepultadas debajo de las casitas de sus mascotas.