Además de ‘Zapata Gay’, estas otras pinturas muestran al Caudillo afeminado

Se ha desatado mucha polémica entorno a la pintura “afeminada” de, la cual forma parte de una exposición temporal que se encuentra en las instalaciones delDebido a eso, mucha gente, incluidos los trabajadores del campo y la familia del revolucionario, ha pedido que se quite dicha imagen. No obstante, otro grupo de personas aseguran que es arte y que está cumpliendo su función:En apoyo al realizador -el artista, quien ha recibido amenazas por haber modificado la masculinidad de Zapata-, se ha generado en redes sociales una convocatoria para que hagan más ilustraciones de Emiliano en “modo gay“.Por ello, han surgido más imágenes de Emiliano Zapata en las que se le pude ver al caudillo con poses “sexys”, sombreros con colores del arcoíris –haciendo referencia a la bandera-. También, usuarios de Twitter compartieron una imagen en donde simulan a Zapata besando a otro hombre.Pese a las inconformidades de algunos mexicanos, se ha informado que la exposición, en la que se encuentra el cuadro de Zapata, permanecerá en el recinto hasta febrero de 2020.La muestra y la pintura “afeminada” sugiere una, la cual ha sida referida en dos ocasiones a través del arte.La primera, “A usted bellísimo supremo” (2013), de Miguel Cano, inspirada en la historia de Zapata como caballerango de, yerno de Díaz y asociado a la redada de los 41, en la que fueron detenidos integrantes de la clase alta profiriana, algunos trasvestidos, quienes celebraban una fiesta clandestina.La otra -y la que ha causado polémica en las últimas horas- es(2014), de Fabian Cháirez, donde aparece el caudillo desnudo sobre un caballo blanco y portando un sombrero rosa y zapatillas.De está última, la cédula en la sala refiere que para “algunos artistas contemporáneos, Zapata no sólo es símbolo de resistencia, sino también un referente desde el cual cuestionar las masculinidades hegemónicas”.