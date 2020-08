Adeuda Pemex 50 mmdp más en facturas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) adeuda a sus proveedores más de lo que tiene registrado en sus estados financieros.



Se estima que la petrolera mexicana tiene un pasivo de alrededor de 50 mil millones de pesos en facturas no reconocidas, aseguraron fuentes

involucradas.



Desde 2018, el adeudo de Pemex con sus proveedores ha ido aumentando, pero este año en particular sus finanzas se vieron golpeadas por la caída de los precios del petróleo, así como un recorte al gasto destinado a Pemex Exploración y Producción (PEP) por 40 mil 500 millones de pesos.



Específicamente, en el segundo trimestre del año el adeudo fue superior en 18% respecto al mismo periodo de 2019, al ubicarse en poco más de 152 mil millones de pesos.



Sin embargo, dicho endeudamiento refleja solo la facturación registrada en la ventanilla de Codificación de Pagos y Descuentos (Copade), es decir, las facturas que están aceptadas.



“Existe un número importante de facturas que amparan bienes o servicios realizados que no se han registrado por diversas razones; en realidad el adeudo que se tiene con proveedores es mucho mayor, hay un volumen que no se ha registrado todavía y que incrementa importantemente el adeudo”, dijo Antonio Juárez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac).