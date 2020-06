Adeudos con Hacienda no desaparecen al momento de morir: Condusef

Escuchar Nota

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ), advirtió que a diferencia de los adeudos bancarios,Explica que cuando una persona falleció, peroSeñala que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el encargado de otorgar el, el cual es una clave única para identificar a las y los contribuyentes para inscribirlos al padrón fiscal., pero en casos de fallecimiento se tiene que solicitar la cancelación para que no continúen las obligaciones de pago.Dicho. Sin embargo, se puede complicar el proceso si se encuentra de por medio una herencia y existe un pago pendiente, entonces el SAT podrá embargar los bienes, precisa en el artículo ¿Al morir mis de dudas se van conmigo? No heredes problemas de tus seres queridos, publicado en su revista de junio.Añade que para poder cancelar el RFC, el trámite que se debe realizar se llama “Aviso de cancelación por defunción” , y se puede hacer en línea desde la página del SAT o acudiendo a sus oficinas. Las personas que pueden solicitar dicho trámite es la o el cónyuge, un familiar cercano o un tercero interesado. El documento que deben presentar es el Certificado de Defunción.Una vez iniciado el proceso, se identificará el régimen fiscal en el que estuvo tributando la persona fallecida. En un primer supuesto, se considera a las personas que no tuvieron la obligación de presentar declaraciones periódicas, es decir, que obtuvieron ingresos por sueldos, honorarios o prestación de un servicio profesional.Un segundo supuesto incluye aEn este caso, es relevante que, por lo que además de los beneficios económicos, también son responsables de los créditos fiscales pendientes si los hubiera, recalca Condusef.