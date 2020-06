Adicciones acechan a los médicos por riesgos, estrés y largas jornadas

Escuchar Nota

“Dentro del cuidado que estamos brindado a los colegas está hacer prevención para que no beban de más y no se automediquen, invitándolos a grupos de catarsis vía Zoom, como se hace todo hoy, sicoterapia virtual. Es algo que ya se está atendiendo”, explicó a Excélsior Gady Zabicky, titular de la Conadic.

“Hemos notado lo durísimo que es el trabajo de los compañeros que están ahora sí que en la línea de fuego de la pandemia; nos hemos puesto a atender a sus necesidades de salud mental y diría que sí hay cierto consumo de sustancias; sigue habiendo tabaquismo en los médicos y abuso de alcohol y estamos tratando de remediar esta situación de manera muy intensa.



“Estamos hablando de entre un 2 o 3 por ciento de variabilidad; estamos tratando de adelantarnos un poco a lo que podemos más o menos predecir; cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, probablemente el siquiátrico esté en rojo. Será diferente el dato de sobrepresentación de los médicos en consumo de sustancias antes que después de la pandemia”, dijo.

“De todo el gremio, los anestesiólogos preocupan particularmente; estos profesionales trabajan en horarios tremendos, con un estrés tremendo y tienen en sus manos esas cajitas como de pescar que llevan para todos lados, con sustancias súper potentes con las que conviven todo el tiempo, incluso, se exponen a gases con los que trabajan y demás. No todos los años, pero frecuentemente, los odontólogos son los que más suicidios intentan”, ejemplificó.

En esta pandemia,La Comisión Nacional contra las Adicciones (), el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Fray Bernardino Álvarez y otras instituciones habilitaron unaAnte susSe les previene para que no beban de más y para que no se automediquen, invitándolos a grupos de catarsis vía Zoom.Durante una entrevista con Excélsior , el médico siquiatra especialista en drogas, explicó que los profesionales de la salud, incluyendo a médicos siquiatras, odontólogos, anestesiólogos, y trabajadores socialesSi bien, aclaró que el consumo problemático de sustancias obedece a una situación multifactorial, refirió que el“Hay pocas personas que estamos sujetos a guardias y a esquemas de 24 por 24 horas y a tener que estar despiertos en la noche y por el día; son pocas las actividades de ese tipo como en el caso de la medicina. El nivel de estrés asociado (en otras profesiones) no se parece al de un anestesiólogo, ginecólogo o siquiatra que está enfrentando una responsabilidad inmensa paciente tras paciente, entablando un vínculo ético y jurídico médico”.De acuerdo con el estudio Consumo de alcohol y drogas en personal de salud: algunos factores relacionados,. Hay mayor riesgo, por ejemplo, entre aquellos que producen o comercian con alcohol o con drogas, así como los empleos que provocan altos niveles de tensión o estrés.Entre los factores de riesgo en relación con este consumo entre personas que laboran en el área médica señala una tendencia mayor de estrés cuanto menor es la edad.