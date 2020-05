¡Adiós a barba y bigote! Lineamientos para regresar a la nueva normalidad laboral

Escuchar Nota

De cara a la nueva normalidad, luego de levantarse la contingencia sanitaria por ely la reapertura económica, las empresas e industrias deberán implementar algunos protocolos o medidas preventivas para evitar contagios. Estas nuevas restricciones incluyen la prohibición de joyas, del uso de barba y bigote, así como de compartir el celular entre compañeros,Algunas de estas medidas aplicarán en todos los centros de trabajo sin importar actividad o el nivel de alerta de la zona que se encuentren como la promoción de la salud; que implica capacitación y organización a fin de prevenir la propagación del virus entre los que destacan prácticas como:-La sana distancia de al menos 1.5 metros-El lavado frecuente de manos con agua y jabón o bien, usar soluciones a base de alcohol en gel de al menos 70%-No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.-No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.-Protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas.Además de que buscan evitar contagios entre los trabajadores, con un control de quienes ingresan a la empresa con medidas como:-Toma de temperatura en algunos casos-El uso de otros desinfectantes concentrados a base de hipoclorito de sodio-Dispensadores de gel antibacterial, toallas desechables y depósitos de basura pata tirar cubrebocas.En lugares en donde los trabajadores estén expuestos a agentes químicos contaminantes deberán utilizar equipo de protección personal (EPP) que incluye:-Cubre bocas, de preferencia que sea lavable a fin de ser empáticos con el medio ambiente-Protector facial, googles o lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos.Aunadas a estas prevenciones existen algunos protocolos para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas entre los que podrán identificar cuales les son aplicables dependiendo del tipo de actividad o giro para tener una reapertura exitosa, entre las que destacan:-Teletrabajo para personas que, por salud, edad, gestación o lactancia, lo ameriten-Reuniones de trabajo se realizan preferentemente por teléfono o videoconferencia¿La forma de vestir y el arreglo personal? Algunos hábitos se sugiere modificar, como el uso de corbata y hasta quitarse la barba.-No compartir entre los trabajadores: celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, plumas, etc.-En el caso de cafeterías o comedores, personal de caja, cocina y meseros, cuentan con cabello recogido y cubrebocas-En caso de no contar con barreras físicas, horarios escalonados en comedor, casilleros, vestidores, cafeterías, etc., para evitar aglomeración de trabajadores.-Si se cuenta con transporte para trabajadores, considerar medidas como: limpieza y desinfección de la unidad-Un código de ética de No Discriminación para personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido.-Lineamientos de restricción de viajes locales o internacionales-Promover a través de comunicados (escritos, digitales o impresos) el lavado de mano frecuente, higiene respiratoria, sana distancia, etc.-Proporciona a trabajadores cubrebocas y protección ocular o facial, según lo permita el puesto de trabajo-Acceso a agua, jabón, toallas desechables de papel, así como a alcohol al 70% o gel desinfectanteCabe destacar que la apertura de las empresas se realizará de manera gradual de acuerdo al semáforo implementado por el Gobierno Federal, de zonas de menor riesgo para evitar un rebrote del virus y mayor número de contagios.