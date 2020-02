Escuchar Nota

¡Adiós a Iron Man y hola a Linterna Verde! Robert Downey Jr. protagonizaría el cambio más polémico en la historia del cine de superhéroes al abandondar Marvel para sumarse a DC Comics como el nuevo Green Lantern.



El medio especializado We Got This Covered asegura que hay pláticas entre Warner Bros. y Downey Jr. para firmar un contrato millonario gracias al que daría vida a Hal Jordan, un hombre que adquiere súperpoderes con un anillo que lo transforma en Linterna Verde.



Si bien existieron rumores de que Marvel intentaría persuadir a su actor emblema de volver a ponerse el traje de Iron Man, la creciente versión de verlo con DC parece marcar el adiós definitivo de una época dorada.



Ryan Reynolds fue el último actor que dio vida en la pantalla grande a Green Lantern y recibió duras críticas en el 2011, lo que marcó su efímero paso por DC para después sumarse a Marvel como Deadpool.



Downey Jr. y su exitoso paso por Marvel



Robert Downey Jr. fue el rostro del Universo Cinematográfico Marvel por más de una década al interpretar a Tony Stark, un multimillonario que tras sufrir un atentado en Medio Oriente se convierte en Iron Man.



Desde 2008 y hasta 2019 con "Avengers: Endgame", Iron Man se convirtió en uno de los personajes más entrañables para los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel, quienes atestiguaron su muerte en la última cinta tras ser quien arrebata el Guantelete del Infinito a Thanos y chasquea los dedos para acabar con el villano y su ejército.