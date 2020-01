Adiós a las amputaciones por pie diabético

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Gracias a la fotomodulación, el ingeniero eléctrico Caio Guimarães logró sanar las heridas de pacientes con pie diabético que estaban a punto de ser amputados.



El joven brasileño utiliza esta tecnología para enviar ondas electromagnéticas a las células del pie que activan la respuesta inmune del organismo y logran así el rápido cierre de las heridas.



La efectividad del tratamiento es de 100 por ciento como prueban sus ensayos clínicos, además no es invasivo, no tiene efectos secundarios y es el más rápido y el más barato que existe en la actualidad.



Por todo ello, Guimarães fue electo por la revista MIT Technology Review como uno de los 35 innovadores menores de 35 años de edad más destacados de Latinoamérica en 2019.



“La propuesta es un ejemplo de avance orientado a mejorar la calidad de vida de la humanidad”, opinó Jorge Welti, director de estudios de posgrado en la Escuela de Biotecnología y Alimentos del Tec de Monterrey y parte del jurado que seleccionó a los mejores innovadores de la región.



Aunque la tecnología se encuentra en fase experimental por lo que no está disponible en el mercado, los ensayos clínicos son prometedores y permiten vislumbrar una mejora en la calidad de vida de las personas con diabetes.



El pie diabético es la destrucción de los vasos sanguíneos y de los nervios del pie a causa de los altos niveles de azúcar en sangre; esta condición puede derivar en la amputación del miembro