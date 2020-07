Adiós a Messi y Cristiano, Kylian Mbappé la nueva cara de FIFA 21

Escuchar Nota

Francia.- A sus 21 años, Kylian Mbappé se ha convertido en portada del FIFA 21. Un jugador que ya es un fenómeno mundial y que va camino de convertirse en una estrella imparable como marca. Es el primer jugador del PSG que ocupa la portada (en Francia) tras Hoarau en 2010.



Desde hace unas semanas, Kylian Mbappé era el favorito para quedarse con la portada del FIFA 21. Esto por encima de Neymar, quien emigró al PSG para no vivir a la sombra de Lionel Messi pero irónicamente lo hace igual con el francés.



“El líder de la nueva generación“, así es como EA Sports define a Mbappé, quien aparece en la portada del FIFA 21 con los nuevos uniformes del PSG. Hasta antes de la pandemia del coronavirus, Kylian era constantemente relacionado con el Real Madrid.



El contrato de Kylian Mbappé con el PSG es hasta 2022. No se ha hablado de una renovación del francés, por lo que el delantero francés estaría viviendo su penúltima temporada en el Parque de los Príncipes, a espera de lo que suceda en los próximos días.



Es así como los dos juegos más populares de EA Sports ya tienen lista su próxima edición. Cabe recordar que hace unos meses se anunció a Lamar Jackson, de los Baltimore Ravens, como la portada del Madden 21. Acá te dejamos las imágenes.

Las portadas del FIFA



Este será el segundo año que la portada del videojuego no cuenta con Cristiano Ronaldo. En el FIFA 21 estará Kylian Mbappé, mientras que en el FIFA 20 estuvo Eden Hazard, quien llegó como flamante refuerzo al Real Madrid.



FIFA 14 – Lionel Messi

FIFA 15 – Lionel Messi

FIFA 16 – Lionel Messi

FIFA 17 – Marco Reus

FIFA 18 – Cristiano Ronaldo

FIFA 19 – Cristiano Ronaldo

FIFA 20 – Eden Hazard

FIFA 21 – Kylian Mbappé