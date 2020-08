Adiós a TikTok en Estados Unidos, Trump firmó una orden que prohibirá la app

Escuchar Nota

Estados Unidos.- En medio de las tensiones y acusaciones de que la plataforma de videos cortos TikTok representa un riesgo para la seguridad nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que bloqueará todas las transacciones de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, por lo que la app podría ser prohibida en las próximas semanas.



Argumentando que la decisión forma parte de un esfuerzo por "abordar la emergencia nacional con respecto a la cadena de suministro de tecnología de la información y las comunicaciones" el decreto no es de carácter inmediato, se tiene un plazo de 45 días para hacerse efectivo.



El gobierno de Estados Unidos asegura que se trata de una aplicación cuyo acceso a datos de los usuarios, incluidos su ubicación, navegación e historiales de búsqueda, podrían ser compartidos al Partido Comunista Chino lo que potencialmente permite que China rastree las ubicaciones de los empleados y contratistas federales y cree expedientes de información personal para chantajear y realizar espionaje corporativo, por lo que representa una amenaza a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de su país. "Estados Unidos debe tomar medidas agresivas contra los propietarios de TikTok para proteger nuestra seguridad nacional".



Y en este caso no solo se tiene en la mira el uso de TikTok, una orden paralela también está prohibiendo las transacciones con WeChat, una aplicación de mensajes de texto China que cuenta con una pequeña base de usuarios en los Estados Unidos.



En ambas órdenes, el presidente nombra la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, así como la Ley de Emergencias Nacionales, lo cual, señalan medios de Estados Unidos, es un movimiento muy inusual y probablemente estará sujeto a un desafío legal. Y es que, si bien existe la posibilidad de que el poder ejecutivo imponga sanciones contra individuos y corporaciones, colocándolos en una “lista negra”, como ya sucedió con Huawei y ZTE, los decretos generalmente los establece el Departamento de Comercio en lugar de la Casa Blanca e implica un procedimiento específico que no se siguió en este caso.



La orden llega a pesar de que se está discutiendo la posibilidad de que Microsoft adquiera la operación de TikTok en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En ese sentido la compañía dijo que la compra debería concretarse antes del 15 de septiembre. Cabe decir que la posible prohibición llegaría el 20 de septiembre, es decir, justo después de la fecha límite establecida para las negociaciones del acuerdo con Microsoft.



Hasta ahora no se ha hablado de que las tiendas de aplicaciones dejarán de alojar la TikTok. Sin embargo se espera que ByteDance solicite una suspensión de la orden en el tribunal, de lo contrario se verá obligada a interrumpir abruptamente los servicios de la plataforma cuando se cumpla el plazo.



La respuesta de TikTok



"No se adhiere a la ley", dijo TikTok respecto al decreto de Estados Unidos y agregó que la orden ejecutiva se emitió "sin ningún debido proceso".



TikTok sugiere que tiene la intención de impugnar la orden en los tribunales estadounidenses. "Procuraremos todos los recursos disponibles para nosotros a fin de garantizar que no se descarte el estado de derecho y que nuestra empresa y nuestros usuarios sean tratados de manera justa, sino por la Administración, entonces por los tribunales de Estados Unidos".



Y también advirtió que la orden "corre el riesgo de socavar la confianza de las empresas globales en el compromiso de Estados Unidos con el estado de derecho. Y sienta un precedente peligroso para el concepto de libre expresión y mercados abiertos".



Insistió en que ha tratado de dialogar de manera constructiva con el gobierno de los Estados Unidos respecto a los problemas planteados y ha ofrecido soluciones como abrir su algoritmo y brindar más transparencia sobre sus políticas de moderación. "Hemos dejado en claro que TikTok nunca ha compartido datos de usuarios con el gobierno chino, ni ha censurado contenido a petición suya", dice TikTok.



Por último la red social envió un mensaje a sus usuarios, creadores y socios: “Damos prioridad a la seguridad, protección y la confianza de nuestra comunidad siempre. En TikTok tienes derecho a expresar tus opiniones a tus representantes electos, incluida la Casa Blanca. Tienes derecho a ser escuchado”.