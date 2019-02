Adiós al Káiser

El alemán Karl Lagerfeld, el mítico diseñador que reinventó Chanel, murió ayer a los 85 años, dejando un gran vacío en el mundo de la moda.La casa Chanel, de la que era director artístico desde hacía 36 años, confirmó la información de la revista Purepeople, que había anunciado su muerte en el hospital Americano de Neuilly, en las afueras de París, donde fue ingresado de urgencia el lunes por la noche.Delante del 31 bis de la calle Cambon de París, donde Chanel abrió su tienda en los años 20, los admiradores acudieron con rosas blancas para rendir homenaje al genio de la moda.Con su cabello blanco siempre recogido en coleta, sus reconocibles gafas de sol, sus cuellos almidonados, sus guantes y su verborrea, el diseñador alemán, apodado el “káiser” (“emperador” en alemán), tenía un aspecto absolutamente reconocible.El estado de salud de Lagerfeld se había deteriorado mucho durante las últimas semanas hasta el punto de no salir en enero a saludar al término del desfile de alta costura de Chanel, algo inédito desde sus inicios en la casa, en 1983.Virginie Viard, colaboradora durante más de 30 años de Lagerfeld, a la que él llamaba su “brazo derecho y brazo izquierdo al mismo tiempo”, será su sucesora como creadora de colecciones, anunció Chanel.Nacido en Hamburgo (norte de Alemania), Lagerfeld siempre mantuvo un aura de misterio en torno a su fecha de nacimiento.Varios diarios alemanes, basándose en documentos oficiales, afirman que vio la luz el 10 de septiembre de 1933. En una entrevista a la revista francesa Paris-Match, en 2013, él dijo haber nacido en 1935 y que su “madre había cambiado la fecha”.Tuvo una infancia feliz en una zona recóndita del campo alemán durante el nazismo, y se mudó con su madre a París en los años 1950. Su carrera empezó tras ganar, en 1954, un concurso organizado por el Secretariado Internacional de la Lana, empatando con Yves Saint Laurent, con quien simpatizó y tuvo amistad antes de enemistarse irremediablemente.A principios de los años 60 empezó una carrera de diseñador independiente, trabajando para varias casas a la vez. “Soy el primero que se hizo un nombre con uno que no era el suyo. Debo tener mentalidad de mercenario”, decía.Llegó a Chanel en 1983, cuando la firma se había quedado un poco anticuada. Bajo su impulso, volvió a ser joven y deseable. Durante más de 30 años reinventó la marca cada temporada, jugando con sus códigos, empezando por el famoso traje de chaqueta. Gabrielle Chanel “habría odiado” su trabajo, afirmaba el creador, famoso por sus frases mordaces.Acorde con los nuevos tiempos, organizó desfiles con unas puestas en escena sorprendentes y espectaculares, reconstituyendo tanto un supermercado, como una galería de arte o una calle, que tuvieron un gran éxito en las redes sociales.Supo captar mejor que nadie las necesidades de su tiempo. Como en 2004, cuando bajó de su pedestal para diseñar una colección cápsula para el gigante sueco de la moda H&M, hoy algo completamente normal.Adicto al trabajo, encadenaba las colecciones compaginando su trabajo con la fotografía. Era él quien firmaba las campañas de Chanel.El “káiser” también tenía el talento de descubrir modelos que se convertirían en estrellas. Entre ellas figuran la francesa Inès de la Fressange, quien firmó un contrato en exclusiva con Chanel en 1983, la alemana Claudia Schiffer o la británica Cara Delevingne.Sobre su propia muerte, tenía, como en muchos otros temas, las ideas bien claras. Preguntado por la revista Numéro si quería un funeral masivo en la iglesia de la Madeleine, en París, como el del cantante francés Johnny Hallyday, dijo: “¡Qué horror ! No habrá entierro. Mejor morir”.“Sólo quiero desaparecer, como los animales en la selva virgen”, había dicho a la cadena de televisión France 3.Se despiden del genio“Desaparece toda una época de la moda y de la alta costura. Karl era extremadamente creativo y prolijo. Nunca quiso dormirse en los laureles”, dijo Inès de La Fressange, la primera y más emblemática de sus musas.Por otra parte, el presidente del grupo LVMH, Bernard Arnault, “infinitamente triste”, rindió homenaje a su “muy querido amigo” Karl Lagerfeld, un “genio creativo”.Otra que lamentó su muerte fue Donatella Versace en Instagram, donde dejó un emotivo mensaje. “Tu genio alcanzó la vida de tantas personas, particularmente a Gianni y a mí. No olvidaremos jamás tu talento increíble y tu inspiración infinita. Siempre aprendimos de ti”, reaccionó.Diversas figuras de la moda, de la música y el cine se despidieron en redes sociales de Karl, mostrando su tristeza a través de fotografías donde aparecen con él y tristes mensajes.Sus musasDe el diseñador de moda estrella Karl Lagerfeld, quedarán el recuerdo de su genio creativo y sus desfiles casi hollywoodenses, y también las musas Inès de la Fressange, Claudia Schiffer, Vanessa Paradis, Cara Delevingne o Kaia Gerber.Cuando tomó las riendas de Chanel en 1983, el “Kaiser” escogió a Inès de La Fressange para representar la imagen de la casa de lujo. Para él era como una “encarnación” de Coco Chanel. A los 25 años, se convirtió en la primera modelo que firmó un contrato exclusivo con una casa de alta costura. Lo que hizo de ella la primera gran estrella de la moda en los años 80.Muy alejada del perfil de Inès, Claudia Schiffer lo impresionó por su físico a lo Brigitte Bardot. Lagerfeld la convirtió en su gran estrella en un desfile de alta costura otoño-invierno de 1990.“Si debo hacer la guerra de Troya, Claudia sería mi Helena”, exclamó entonces.Schiffer se convirtió pronto en un ícono planetario, en un universo donde había una fuerte competencia con Cindy Crawford y Linda Evangelista, otra favorita del alemán.“La más grande top model es Claudia”, afirmó en 1995. Sin embargo, como Inès de La Fressange, ella también hizo enojar al “Kaiser” al filmar una publicidad para una marca de refrescos.En 1991, Lagerfeld eligió a Vanessa Paradis para rejuvenecer la imagen de la marca. Una publicidad para el perfume Coco, realizado por Jean-Paul Goude, la hizo brillar mundialmente. “Lo que es fundamental con Vanessa, no es lo que hace, sino cómo lo hace. Podría expresar emoción cantando la guía de teléfonos”, declaró el genio de la moda en 2010.Con sus amplias cejas castañas y su aire travieso, la atípica Cara Delevingne, lanzada a los 18 años como el rostro de Burberry, también se convirtió rápidamente en una de las musas de Lagerfeld, que apreciaba su “silueta de grácil pájaro”.Lo que a Karl le gustaba de Cara, es que “representa la ‘it girl’ moderna, plena de vida, llena de energía. Amo a las chicas que son salvajes, bellas y divertidas a la vez”.Chistosa, no duda en mostrarse en las redes sociales haciendo muecas, lo que pocas modelos osan hacer. Para Lagerfeld fue la “Charlie Chaplin de la moda”.Su última musa fue Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford. Tras haber trabajado con su madre desde 1993, Lagerfeld se enamoró de la pequeña Kaia en 2017, durante un ensayo para Fendi.