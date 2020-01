Adiós supuesta rivalidad… ¿Preparan dueto Danna Paola y Belinda?

Escuchar Nota

Luego de que Danna Paola imitara a Belinda durante su participación en el canal de YouTube del Escorpión Doradoentre las cantantes y este jueves la intérprete de "Amor a Primera Vista" dejó claro que, incluso, haría un dueto con la actriz de Élite, publicó Milenio y la respuesta de la intérprete de “Luz sin gravedad” sorprendió a algunos de sus seguidores, pues no era lo que algunos esperaban.En sus historias de Instagram,, "Oye Beli, ya Danna Paola admitió que le gustaría trabajar contigo. Por fis hagan algo bellezas".La cantantey con un “Cuando gustes, guapa” invitó a Danna Paola a trabajar juntas.En entrevista con De primera mano,, pues ella y Belinda no tienen ninguna rivalidad. Asimismo, la intérprete de "Oye, Pablo" comentó que sí haría un dueto."La rivalidad se la inventaron todos, aquí no somos ni Paulina ni Thalía, yo creo que en esta industria es bien difícil ser compañero, es muy difícil el no ponerte como una competencia (...) Yo no compito, al contrario, yo disfruto haciendo lo que hago, cada quien somos diferentes. Ella (Belinda) es una gran cantante. (...) Claro, por qué no, me encantaría", comentó.