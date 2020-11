¡Adiós thanksgiving! Extienden cierre de negocios en El Paso, Texas hasta diciembre

Escuchar Nota

"Estamos pidiendo de todo corazón un sacrificio el Día de Gracias. Va a ser un sacrificio, pero ese sacrificio va a salvar muchas vidas, apuntó el juez del condado, a través de una videoconferencia transmitida por YouTube".



El juez del condado,extendió las restricciones en negocios no esenciales, en el Paso, Texas hasta el 1 de diciembre., porque no se permitirá que los habitantes anden fuera de sus hogares., salas de masaje y talleres de tatuaje hasta el martes 1 de diciembre a las 12:00 horas.Aunado a esto, dijo, los pobladores que no realicen actividades esenciales, deberán permanecer en sus casas hasta nuevo aviso.Este miércoles a la medianoche expiraba la orden establecida anteriormente, la cual había sido cuestionada legalmente primero por el alcalde Dee Margo, al considerar que es sólo facultad del gobernadorTambién un grupo de restauranteros y el procurador general de, interpusieron una demanda en contra de los cierres ordenados por el Condado, aunque no prosperó.Con información de El Imparcial