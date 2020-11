Administración de Biden podría abrir casos contra México en T-MEC: Kenneth Smith

Escuchar Nota

“Qué puede pasar en los próximos meses, sobre todo con una nueva administración en Estados Unidos; que Estados Unidos haga finalmente algo que curiosamente no hizo en la administración Trump entre el 1 de julio y las elecciones, que es tomar posturas firmes y empezar a abrir casos de solución de disputas en contra de México”, aseveró.

Biden puede cambiar las políticas que Trump hizo, “puede llegar y decir, esta política no ha funcionado, la voy a desmantelar; el problema es que Biden como presidente, será con un mandato reducido. Sorprendió como Trump y sus políticas lograron seguir teniendo eco en toda la parte de clase media rural de Estados Unidos”.

“Si seguimos sumando acciones y seguimos sumando señales hacia la inversión; la inversión tiene una gran desconfianza de cambio de reglas, de visiones. No hay visión estratégica hacia dónde vamos, y se deben hacer modelos que funcionen. Pero no vamos a poder hacer crecer el país si no hay inversión privada y pública. Entonces no es suficiente lo que estamos teniendo de inversión, y el costo oportunidad será muy grande”, sostuvo.

En videoconferencia, Smith Ramos explicó que las demandas podrían ser en casos laborales, “pueden ser frívolos, pueden no serlo, pero amenazaban con hacerlo, y hay mucha presión de los sindicatos; en la parte agropecuaria, muchas decisiones arbitrarias que ha tomado Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; o casos inversionista-estado, eso puede meter presión a México”.Destacó que“Entonces, Biden tiene que proceder cautelosamente. Para México, a largo plazo, se debe resolver la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sí nos ha ayudado en el corto plazo a sustituir a China, pero si la guerra sigue escalando a productos que pegan al bolsillo del consumidor de Estados Unidos, vamos a terminar viendo una desaceleración adicional en la demanda de productos en general, y eso no le conviene a México”.En tanto el director de México-EU Foundation, Enrique Perret, indicó que el país no está siendo reactivo, “me parece que no estamos aprovechando las coyunturas, y el contexto en un tema como el energético”.“Cuando me parece que toda la agenda de Joe Biden va a ser cambio climático, me parece que habrá incentivos para la creación de energía solar. Y nosotros no estamos midiendo el momento y sacando provecho al momento”, comentó.