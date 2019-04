Admite el fiscal un alza en homicidios

Coahuila presenta en lo que va del año un incremento en el número de homicidios de entre 20 y 25%, y también ha crecido la participación del crimen organizado en la ejecución de estos ilícitos, informó la Fiscalía General del Estado.El fiscal Gerardo Márquez Guevara informó que los datos se refieren al lapso del 1 de enero al 16 de abril del año en curso, en relación con el mismo periodo del año anterior; ya que en el 2018 se tuvieron 65 eventos con un total de 73 occisos, y en el mismo periodo de este año se han registrado 84 casos con 89 víctimas.“Ello implica 22% más de occisos y 29% más de eventos; en general entre 20 y 25% de asuntos”, expresó.Indicó que de los 65 eventos del año pasado, en 35 participó la delincuencia organizada, 28 de ellos fueron relacionados con particulares y tres ocurrieron como consecuencia de acciones de seguridad; en tanto que en este año, de los 84 eventos, en 47 se dio rivalidad delincuencial, 34 fueron por particulares y tres ocurrieron por acciones de seguridad.Resaltó que existen particularidades en cuanto a la resolución de los homicidios, ya que por ejemplo en los eventos de rivalidad delincuencial, es difícil contar con datos de prueba y es común que los familiares directos de las víctimas, como la esposa, prefieran no aportarlos aun cuando los conozcan.“Hay ocasiones que aunque declaren se van de la ciudad o del país y ya no regresan cuando es necesario que estén en el juicio, entonces se desestiman las declaraciones iniciales y no se llega al final del juicio”, expuso.