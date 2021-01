Adolescente mató a 6 miembros de su familia por un regaño; sólo su hermanito sobrevivió

Escuchar Nota

"¡Les disparó!", Gritó la hermana del sospechoso de 17 años en medio del baño de sangre de las 3:45 horas del domingo, según un informe policial obtenido por la filial local deLos muertos fueron identificados como Kezzie Childs, 42, Raymond Childs Jr., 42, su hijo Elijah de 18 años, su hija Rita de 13 años, Kiara Hawkins de 19 años y su hijo por nacer casi a término. , "Baby Boy Hawkins", según la policía y la estación local WRTV.El presunto asesino, que no ha sido identificado por las autoridades debido a su edad, fue arrestado el lunes después de que la policía lo localizara en el suburbio de Plainfield, Indiana, dijeron las autoridades.Su hermano menor resultó gravemente herido pero vivió para contarle a las autoridades lo sucedido, según el informe policial citado por Fox El niño dijo que su hermano estaba furioso por haber sido reprendido por su padre por marcharse sin permiso.El hermano menor dijo que estaba con sus padres en el piso de abajo cuando escucharon los primeros disparos en el piso de arriba y su hermana gritó, dijo a Fox Siguió el sonido de más balas, luego el asesino "bajó las escaleras con una pistola draco, una pistola que dispara rondas de rifle, y comenzó a disparar", supuestamente dijo su hermano a la policía.El hermano menor huyó por la puerta, solo para que su hermano lo persiguiera, disparándole, dijo Fox.El sospechoso enfrenta cargos de homicidio intencional con pistola e intento de asesinato.Sus víctimas fatales fueron encontradas acribilladas con heridas de bala en la casa y declaradas muertas en el lugar, dijeron las autoridades.“Ayer, prometimos justicia rápida por este acto atroz. Hoy cumplimos esa promesa ”, dijo el lunes el jefe de la Policía Metropolitana de Indianápolis, Randal Taylor, en un tuit.El crimen dejó a los vecinos entristecidos y en busca de respuestas."Matar a toda una familia de esa manera ... simplemente no lo entiendo", dijo Vicki Pinkston aPinkston, que vive al otro lado de la calle de la escena del crimen, dijo que recientemente dejó algunos artículos de bebé para la futura madre.“Les acababa de dar algunas cosas de mi bisnieto. El bebé debía nacer el próximo mes ”, dijo Pinkston, según la estación.Pinkston dijo que la familia era “tan dulce. "Oh Dios, dicen, 'Hola, señorita, Vicki' todo el tiempo", le dijo a Fox.El asesinato en masa se produce cuando Indianápolis se recupera de su año más violento registrado.La ciudad más grande de Indiana registró 245 homicidios en 2020, según el