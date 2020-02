Adolescente transmite su muerte en vivo por Tik Tok

Escuchar Nota

Ciudad de México.- TikTok tardó casi tres horas en llamar a la Policía tras recibir avisos sobre un vídeo con el posible suicidio de un joven brasileño, aunque sus técnicos sí alertaron enseguida al departamento de relaciones públicas de esa compañía con el fin de prevenir daños a su reputación, revela el portal The Intercept.



Esta plataforma permitió visionar durante más de 90 minutos cómo ese chico de 19 años se quitó la vida en vivo y recibió casi 500 comentarios y 15 quejas antes de retirar ese documento gráfico en febrero de 2019.



Todos los detalles del proceso quedaron al descubierto gracias a un documento interno de la oficina brasileña de TikTok que una exempleada de ByteDance, la matriz de esa empresa, presentó a The Intercept Brasil.

Detalles del proceso



La grabación del suicidio tuvo lugar a las 15:23 (hora local) de esa jornada, los técnicos de TikTok descubrieron ese video a las 17:00, contactaron con los responsables de relaciones públicas y los empleados de ese departamento les solicitaron que eliminaran la cuenta del usuario antes de las 19:56, cuando avisaron a la Policía.



Posteriormente, esos empleados de TikTok monitorearon Twitter, Instagram y a sus propios usuarios durante 48 horas para asegurarse de que el incidente no se hacía público y prepararon un comunicado de prensa que nunca publicaron para indicar que la política de esa firma no permite "contenido que promueva lesiones personales o suicidio".



No es el primer video con muertes que difunde TikTok, una aplicación que en 2018 se descargó más de 18 millones de veces en Brasil, su sexto mercado más grande: usuarios de India compartieron también al menos dos decesos en esa plataforma.



Con información de RT.