Adolescentes son vulnerables a “dietas milagro“

En el #DíaDelNutriólogo, demos #UnGOYApara todos los estudiantes de la carrera de Nutriología de la UNAM. pic.twitter.com/iOjTaUAmHT — UNAM (@UNAM_MX) January 27, 2020

El problema del sobrepeso y obesidad no solo es excedente de peso en una persona, si no todo un entorno que no siempre permiten llevar una vida saludable, y los jóvenes y adolescentes sona seguir tratamientos no indicados o dietas “milagro”, con la finalidad de tener cuerpos fitness, que es lo que se vende como cuerpos saludables, así lo explicó María Soledad Villarreal, presidente del Colegio de Nutrición de Quintana Roo, algo a destacarse en elComentó que incluso pueden tener problemas de, en los que solo comen una vez al día, por el complejo de querer bajar de peso, y a esto se suman los cambios qué hay en la adolescencia.A esto, se agregan productos que se venden comoalimenticios, los cuales deben regularse, ya que muchos no cumplen con las características que dicen, lo cual termina siendo negativo a la salud., fue creado por la(AMN) y se celebra cada 27 de enero, ya que ese día fue registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.Con información de Radio Fórmula