Adolescentes y niños, las presas perfectas del crimen organizado en México

Escuchar Nota



"Un niño que con una conducta agresiva a los 13 años, en otro país que tienen el mismo tipo de ley, por ejemplo, se le hace un seguimiento exhaustivo a este niño, a la familia, se ve que vaya a la escuela; es decir, el Gobierno camina de la mano con el niño para que no vuelva a reincidir. Pero qué sucede en México. En la ley también evidentemente tenemos estas medidas que se llaman medidas externamiento, que son medidas que se deberían de cumplir para evitar que el niño vuelva a cometer esta conducta, pero no sucede así en México", lamentó la también maestra en Criminología y Política criminal.

"Son niños que por más que hayan sido tratados durante año y medio por concejo interdisciplinario, por psiquiatras, por médicos y demás, tienen las consecuencias de este trauma complejo, entonces es muy complicado", explicó.

Saskia Niño de Rivera, Mercedes Castañeda, Fernanda Dorantes y Mercedes Llamas son las autoras, quienes además hacen un análisis de los impactos psicológicos y la falta de justicia.Mercedes Llamas, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, comentó en entrevista para DEBATE que el libro surgió trabajando en el sistema de internamiento para adolescentes, lo que antes era correccional y tutelar de menores.. "No es que sean los más fuertes, simplemente son representativos", comentó.La especialista dijo que el libro Un sicario en cada hijo te dio es un llamado muy fuerte a la sociedad y al Gobierno sobre lo que está sucediendo en nuestro país, pues deben ser elaboradas políticas públicas integrales que pongan un freno tanto a los delitos como a la vulnerabilidad de los menores."Hacemos un llamado a la sociedad, porque este un problema de todos los mexicanos; primero, porque son el futuro de México, y segundo porque son personas que van a regresar a la sociedad", expuso.Comentó que en la realización de este libro —que duró más de cuatro meses— encontraron dos procesos en materia jurídica muy importantes. Abundó que en else tiene una ley que es garante de derechos humanos en cuanto a adolescentes y niños. Fue reformada, incluso la ley no permite que los menos de 14 años sean ingresados a ningún centro de internamiento; es decir, independientemente de lo que el niño haya cometido, bajo ninguna circunstancia puede ser encerrado este niño o adolescente.Eso, visto desde los derechos humanos, es muy correcto, consideró; sin embargo, dijo que los sistemas que tienen esas leyes tan grandes de derechos humanos cumplen con otras medidas que en México no se cumplen.Contrariamente —expuso—, cuando un niño de 14 años comente un delito, básicamente, en la mayoría de los estados, es regresado a la calle, a su familia, y punto.Entonces —consideró—, los menores de esta edad se vuelven perfectas presas para la delincuencia organizada: "Es un niño que puede jalar un gatillo igual que un niño de 18 años, que tiene igual acceso a portación de armas y que para la red de delincuencia organizada es mucho más económico; uno, porque no va a tener una consecuencia jurídica, no lo pueden internar; y, dos, es lo más económico. Le puede pagar menos a un niño de 13 años, de 10 años; son niños muy baratos, niños desechables, niños que si les pasa algo muchas veces la familia ni siquiera va a hablar por ellos o a intentar rescatarlos porque vienen de familias pocos estructuradas", lamentó Llamas.Saskia Niño de Rivera, Mercedes Castañeda, Fernanda Dorantes y Mercedes Llamas son las autoras del libro Un sicario en cada hijo te dio, e hicieron además un recuento de los delitos de los seis niños.La mayoría —expuso Llamas— tiene delitos de secuestro, múltiples homicidios, portación de armas, prostitución, narcotráfico, destazamiento de cuerpos, venta de órganos, entre otros, y únicamente están siendo procesados por un secuestro, la mayoría de ellos. "De hecho, de nuestros seis casos, cinco están únicamente procesados por un secuestro, entonces nos damos cuenta de la impunidad total", aseguró.Por ejemplo, destacó el caso de Damián, que aparece en el libro, un niño que fue regalado o vendido a los 7 años por su madre a una casa que se dedicaba a la mendicidad, a explotarlos, y entonces de ahí en adelante él vive cosas traumáticas, vive en la basura, después de mucho tiempo empieza a vender drogas, después se incorpora a un cártel.Respecto al ámbito psicológico, encontraron además un trauma complejo, que es parecido al estrés postraumático, pero este aplicado en adolescentes, así como afectaciones en el cerebro estructuralmente, afectaciones a las emociones, problemas de apego, deficiencias en el desarrollo del lenguaje, conceptos autodestructivos, entre otros.Mercedes Llamas puntualizo que el trauma es causado en muchos de ellos por sus familias desde que nacen, que son familias con mucha exclusión social, familias que no están correctamente integradas, donde hay violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, entre otras.El libro Un sicario en cada hijo te dio ya está a la venta en las librerías del país de forma tangible y electrónica.Con información de Debate