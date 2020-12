Adorno navideño de Jennifer Aniston indigna a los internautas

Escuchar Nota

"Jennifer Aniston es una maldita tonta por publicar ese adorno en su historia... las celebridades están tontas", dice un comentario.

“cheers to our first pandemic of 2020, where millions of people died! let’s celebrate that on a Christmas ornament!” — pacho (@sugemidnight) December 26, 2020

"El adorno navideño de coronavirus de Jennifer Aniston no está recibiendo las buenas opiniones que esperaba. Mostrando cuán fuera de contacto con la realidad está la mujer de 53 años. (...) Mostrando una falta de respeto a las víctimas de la pandemia y sus familias", comenta otro usuario.

Jennifer Aniston’s Coronavirus Christmas Bauble Isn’t Getting Good Reviews she expected. Showing how out of touch with reality 53 yes old is. Such an intensity post to post to her followers. Showing no respect to pandemic victims and their famalies. #boycottJeniferAniston pic.twitter.com/IfDnkUyvZI — JudyJu (@judyju18) December 26, 2020

"Si estás molesto por el adorno de Stories de Instagram de Jennifer Aniston, no olvidemos como ella promovió a las pequeñas empresas para tratar de ayudarlos en un momento difícil, e insta a la gente a usar máscaras en casi todas las publicaciones que hace", señala un internauta.

If you’re upset about Jennifer Aniston’s ornament Instagram story - let’s not forget how she plugged small businesses to try to help them in a hard time, and urges people to wear masks in pretty much every post she makes.... #jenniferaniston pic.twitter.com/sZJMC8ACJ8 — anna (jennifer aniston fan) (@fanistonlife) December 26, 2020

"Esperen, ¿están tratando de boicotear a Jennifer Aniston por su adorno navideño?", pregunta otro.

Wait so y’all are really trying to cancel Jennifer Aniston over her Christmas ornament? pic.twitter.com/DXT2F5GFz8 — (@Mrs_Walker1025) December 26, 2020

"Qué año. Recordatorio para darse un poco de amor... y aguantar".

La actriz estadounidensecompartió en su cuenta de Instagram la imagen de un particularen las redes sociales.Aniston publicó una foto de un adorno de madera que decíaen las historias de Instagram.La imagen se hizo viral y provocó indignación de algunos usuarios porLos internautas opinaron que la publicación de Aniston era inoportuna en un momento cuando varios países dey en elSin embargo, otros usuarios no vieron ningún delito en la publicación de Aniston y se apresuraron a defenderla.Además, la actriz compartió una foto de archivo en la que está besando su reflejo en un espejo. Aniston acompañó esa publicación con un consejo para sus seguidores de cómo superar el duro año 2020.