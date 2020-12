Adoro, la canción de Armando Manzanero que nació al ritmo del vals peruano

Escuchar Nota

Adoro, la calle en que nos vimos

La noche, cuando nos conocimos

Adoro, las cosas que me dices

Nuestros ratos felices

Los adoro, vida mía



Adoro, la forma en que sonríes

Y el modo, en que a veces me riñes

Adoro, la seda de tus manos

Los besos que nos damos

Los adoro, vida mía



Y me muero por tenerte junto a mí

Cerca, muy cerca de mí

No separarme de ti

Y es que eres mi existencia, mi sentir

Eres mi luna, eres mi sol

Eres mi noche de amor





Adoro, el brillo de tus ojos

Lo dulce, que hay en tus labios rojos

Adoro, la forma en que suspiras

Y hasta cuando caminas



Yo te adoro vida mía

Y me muero por tenerte junto a mí

Cerca, muy cerca de mí

No separarme de ti



Y es que eres mi existencia, mi sentir

Eres mi luna, eres mi sol

Eres mi noche de amor



Adoro, el brillo de tus ojos

Lo dulce, que hay en tus labios rojos

Adoro, la forma en que suspiras

Y hasta cuando caminas

Yo te adoro, vida mía

Yo te adoro, vida mía

Yo te adoro, vida mía

Yo te adoro



, fue un destacado compositor yucateco que inició con tan sólo 8 años de edad a estudiar música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal. A lo largo de una, el cantautor escribió alrededor deentre ellas, un tema musical que se convirtió en una de las "joyas de la corona" de la amplia carrera del músico.Hoy, ante su lamentable muerte, quedan las canciones que le otorgaron fama mundial: Contigo aprendí, No sé tú, Por debajo de la mesa y Voy apagar la luz, son apenas algunas de las grandes piezas de Armando Manzanero; sin embargo,De regreso a México tras su, Armando Manzanero compuso Adoro. El cantautor escribió esta canción, entre otros.Como se menciona en la serie documental La música mexicana a través de sus creadores,El primero en interpretar este exitoso tema fue, cantante mexicano que ya gozaba de renombre en América Latina. Poco tiempo después Manzanero la grabó junto a la editora RCA Víctor, de esta manera sus composiciones llegaron a Europa.Aunque son muchas las versiones de Adoro, sin duda, la interpretación de, fue la que la llevó a lo popular y quien más copias de esta versión vendió.Adoro llegó a cada rincón del mundo y su popularidad aumentó ena. Por si fuera poco, el tema se llegó a interpretarse en más de cinco idiomas.