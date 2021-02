Adrián Lebarón pide que no se manipule la ley en caso Bavispe; exige castigo ejemplar

Escuchar Nota

“Detuvieron a Wilbert 'M', La Parka, y Tomás 'N', El Coma Rojo, uno de ellos fue el que gritó 'quémenla', para finalizar con la masacre contra mi hija Ronhita, nietos y familia, fue capaz de ordenar no dejar rastro de su bajeza y cobardía, eran niños y mujeres inocentes, no entiendo qué demonios pueden tener dentro para obedecer este tipo de actos”, escribió en su cuenta de Twitter.



“Pido encarecidamente que sean juzgados por lo que cometieron y no por otros 'delitos', porque lo que necesitamos es justicia, no sólo que se aplique una ley que pueda ser manipulada”, señaló.



“Que estos criminales que siembran el terror para imponer su poder, que son terroristas, y se dedican a pulverizar familias, que nadie cometa el error de enaltecerlos”.



“Finalmente quiero agradecer profundamente a todos ustedes, a todos los mexicanos, a las autoridades estadunidenses y mexicanas, a todos los que no nos han dejado solos, y les digo con el corazón en la mano, voy a seguir caminando para despertar esas chispitas que enciendan el fuego de la justicia, no quiero que nadie pase por lo que sufrimos. Que Dios los bendiga”, concluyó.

.- El activistareconoció el trabajo de lapor detener a dos presuntos autores materiales de la matanza en, pero solicitó que solo se les juzgue por los delitos que cometieron y no por otros ilícitos.Indicó que poco a poco se está deteniendo a los criminales que participaron los sucesos, por lo que reconoció el trabajo de lade la FGR, y del gobierno federal.dijo que se necesita que los detenidos paguen por su delito de forma ejemplar, para que no vuelva a repetirse un caso similar en nuestro país.El activista tambiénde algunas autoridades por decir que es difícil que existan elementos para juzgar a otras personas, pues no obtuvieron de los cadáveres la información requerida.Información por Milenio