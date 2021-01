Adrián Uribe revela que su papá murió por Covid y manda mensaje a incrédulos del virus

Escuchar Nota

Adrián Uribe está de luto ya que recientemente dio a conocer el fallecimiento de su papá y a través de un video que subió a sus redes sociales, el actor reveló las causas.Además expresó su molestia ante las miles de personas que pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, continúan saliendo de sus casas para hacer actividades no esenciales, así como aquellos que no creen en la existencia del virus del SARS-CoV-2.“Así es de letal esta enfermedad y desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido no nos damos cuenta de lo peligroso que es y de que tenemos que tomar consciencia porque todavía hay gente que no se lo toma en serio, todavía hay gente irresponsable que sale a la calle y que no se cuida”, expresó el comediante que le da vida a “El Vitor”.Ante lo dicho, el multipremiado no dejó pasar la oportunidad de mandarle a sus fans un contundente mensaje respecto a la pandemia que azota a la gran mayoría del mundo.Es de mencionar que Adrián Uribe es un famoso actor, conductor y comediante mexicano que adquirió fama por sus carismáticos personajes como “El Vitor”, “Carmelo”y “Poncho Aurelio”, en el programa “La Hora Pico”. Además también ha triunfado en papeles de telenovela, como “Ezequiel Hierro” en “Alma de hierro”.Tres galardones en los “Premios TVyNovelas” y dos más en los “Kids Choice Awards México” respaldan el talento del actor de 48 años, así como el empeño que realiza en cada proyecto.Recuerda que el gobierno mexicano habilitó una línea en WhatsApp, para resolver tus dudas en el tema de la pandemia de Covid-19.Se trata del WhatsApp de Susana Distancia, en el que el usuario deberá escribirle un “Hola” para que se le despliegue un menú de atención.El número al que debes escribirle es: 55 8633 8589.Con información de El Gráfico