Adriana es taxista, sin saberlo trabajó con coronavirus; ahora recibe amenazas

Aunque no sabe exactamente dónde contrajo el virus, recuerda que días antes de comenzar con los síntomas llevó en su taxi a tres asiáticos, a quienes trasladó del Metro Ciudad Azteca a la Plaza Las Américas; “el único contacto que tuve con ellos fue cuando pasamos el dinero”, asegura.Después de 10 días de dicho viaje, que ocurrió la última semana de febrero, Adriana comenzó a tener diarrea, dolor de cabeza, fiebre y dolor de pecho, malestares le duraron entre tres y cinco horas.Ese mismo día, el 12 de marzo, acudió al Hospital de Las Américas, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en Ecatepec, donde le detectaron influenza tipo J11, por lo que le recetaron paracetamol y naproxeno, y la enviaron a su casa.Sin embargo, “las fiebres no bajaban. El malestar en el cuerpo no bajaba. Mi respiración era rara, de repente estaba bien, no pasaba nada, hasta me decía a mí misma, ‘ya me voy a curar’, y de la nada se aparecían otra vez”, contó en entrevista para Telediario.Así queAdriana confiesa que la enfermedad es dolorosa, no solo físicamente también por los ataques que ha recibido al ser una paciente de Covid-19.“A mí, de cuatro días para acá, de la nada empiezo con ardor en la piel. Es un ardor como si me hubiera caído aceite hirviendo y es en todo el cuerpo. Es un ardor que no me lo para ni el baño ni el ventilador, no tolero ni el roce de la ropa ni el roce de cobijas ni nada. Es doloroso y no nada más son doloroso los síntomas de la enfermedad, son dolorosos lo que uno puede sentir como persona porque no lo entiende la gente, la gente te ataca”, lamentó.Incluso su gremio, al que pretendía ayudar, comenzó a agredirla, asegurando que solamente quería hacerse famosa y luchar con ellos.“Después, la gente que obtuvo mi perfil de facebook, me empieza a agredir también. De hecho a mi hijo le mandan amenazas de que, ‘pinche chamaco, te vas a morir y tu mamá’. La gente sigue sin entender. Yo he visto a figuras públicas que están publicando sus videos y toda la gente cae en lo mismo que cayeron conmigo”, lamentó.