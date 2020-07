Adulto mayor lleva más de seis meses en hospital del IMSS; su familia lo abandonó

Escuchar Nota

Ávila Sánchez es el único paciente internado en esa área clausurada de este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual, prácticamente, fue reconvertido en todos sus pisos y por la emergencia sanitaria, en una unidad cien por ciento de atención a enfermos con covid-19.El misterioso paciente se encuentra internado y aislado para evitar que contraiga la cepa pandémica.y por su cuadro clínico fue internado de inmediato. Fue ingresado por una desconocida que dio datos falsos.; por ello, el pasado 23 de diciembre se levantó un acta por abandono de enfermo ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Benito Juárez, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.En el apartado de la hoja del Ministerio Público destinado al tipo de lesiones, la trabajadora social del MacGregor Sánchez, Uma J. Bravo, refiere que el paciente fue abandonado por sus familiares desde su ingreso el 13 de diciembre y jamás se presentó cuando se programó su alta, el 16 de diciembre de 2019.El 23 de diciembre, las autoridades del IMSS dieron parte a la PGJ, en Benito Juárez, debido a la falta de cupo en otros hospitales y porque se atravesó la pandemia, resultó imposible trasladarlo a un lugar seguro. Por esa razón, se dejó en esa área de lactantes, desocupada, lejana de las áreas donde se atienden a pacientes graves y críticos covid.Actualmente, OctavianOctaviano Ávila Sánchez aparece entre los beneficiarios de la Gustavo A. Madero, en el 2016, de haber recibido lentes graduados, como parte del Programa Cuenta y lo ubican como adulto mayor en situación de marginación y escasos recursos. Con la reestructura de programas sociales ya no aparece, hasta donde se rastreó con la Secretaría de Bienestar, en ningún otro programa social en este gobierno.MILENIO solicitó al IMSS información sobre este caso en particular, por razones de confidencialidad de datos personales, sólo informó que “una vez identificado el abandono de una persona en la Unidad Hospitalaria, se realiza la investigación por parte del personal de Trabajo Social: visita domiciliaria; identificación de redes de apoyo. sensibilizar y concientizar al familiar o responsable si es que se identifica, para otorgar la asistencia en el hospital".Agrega: “Si se confirma que el paciente no cuenta con redes de apoyo familiares, conocidos o responsables. Se realiza coordinación con las diferentes dependencias gubernamentales (Ministerio Público, DIF, Asilos etc.) para la notificación y ampliación de la investigación. Las instancias gubernamentales determinan quién será el responsable de la persona”.En tanto, “el paciente permanece en el IMSS todo el tiempo hasta la conclusión de caso” y por lo regular “la mayoría de los casos se resuelven con las acciones antes mencionadas y son escasos los pacientes en donde se recurre a las otras instancias gubernamentales”.