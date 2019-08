Adultos mayores no son ‘cuidanietos’, afirma experta

Ciudad de México.- Los adultos mayores no son "chavorrucos" ni están para cuidar a sus nietos, sino que son personas que llegaron a la vejez con dignidad, tienen preferencias, sexualidad y actividades con las que enriquecen su vida, afirmó la especialista de la UNAM, Verónica Montes de Oca.



En ocasión del Día del Abuelo, que en México se celebra el 28 de agosto, la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que, socialmente, a los adultos mayores se les ve como parte fundamental en la integración familiar.



Sin embargo, no por acuerdo, sino por adjudicación, “de ahí la idea de que deben cuidar a los nietos, ayudar en los quehaceres domésticos y dejar de lado uno de sus principales valores: la experiencia y transmisión de valores y conocimientos”.



Montes de Oca consideró que la situación cambia, “ahora están al pendiente de su salud, tienen actividades, son emprendedores, algunos son activistas o hacen voluntariado, y estas acciones se incrementarán con el paso del tiempo”.



La universitaria consideró que estos cambios derivan de sucesos históricos, culturales y sociales que la nueva generación de personas mayores vivió a lo largo de su vida: nacieron a principios de la década de los 50 y fueron testigos del auge del rock and roll, de movimientos por los derechos civiles, la liberación sexual, el movimiento contracultural hippie y la guerra de Vietnam.



Por ello, subrayó la universitaria, el actual proceso de envejecimiento es jovial, “viven una ‘abuelidad’ moderna, liberadora, reveladora y rebelde, y los nietos ven en ellos una vejez divertida”.



De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México más de 11 millones 960 mil habitantes tienen entre 60 y 79 años de edad, principalmente en entornos urbanos, y este segmento poblacional aumentará en más de 464 mil para el año 2020, hasta alcanzar una cifra aproximada de 12 millones 425 mil, concluyó.