Adversarios no han podido detener marcha de la 4T: López Obrador

Al aseverar que su administración va “bien y de buenas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios no han podido conformar un movimiento reaccionario que detenga la transformación del país.En el último acto de su gira de tres días por Oaxaca, donde visitó hospitales del sistema IMSS-Bienestar, el mandatario aseguró que sus adversarios “no han podido agruparse y conformar una reacción, un movimiento reaccionario”, como los hubo en las tres transformaciones que ha tenido el país.En la comunidad perteneciente a los Valles Centrales de la entidad donde predomina la cultura zapoteca, dijo que “es muy importante ir bien pero también tener suerte, la fortuna, la suerte cuenta mucho”, pues afirmó que “hay cuestionamientos, hay oposición, pero no ha pasado a mayores”.Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, subrayó que es muy importante tener en cuenta que la Cuarta Transformación se está llevando a cabo “sin sobresaltos, sin violencia, de manera pacífica; tenemos la dicha enorme de poder transformar de manera pacífica”, y acto seguido pidió un aplauso para sus adversarios “que no son nuestros enemigos”.En diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Tlacolula, el presidente recalcó que se tiene que garantizar el derecho a disentir, pues “sólo en las dictaduras hay pensamiento único; estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura”, aseveró.Sostuvo que “la corrupción está abolida, no va a haber corrupción en los estados ni en los municipios”, como ocurría anteriormente con la compra de medicamentos, las obras inconclusas que estaban desarticulando el sistema de salud.En el acto en el que estuvieron presentes el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los directores del IMSS, Zoé Robledo y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, el Ejecutivo federal hizo “un llamado respetuoso” a los dirigentes sindicales, para dejar las prácticas de nepotismo, y les subrayó que “ya no va a haber recomendados”.López Obrador refirió que en los acercamientos que ha tenido con trabajadores, le repiten que sólo entran a trabajar familiares o recomendados de los directivos o dirigentes sindicales, por lo que dejó en claro que “¡eso se va a ir al carajo ya!”.