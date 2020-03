Advierte alcalde que aún no hemos llegado al pico

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Después de cumplir 16 días exactos del cierre de una gran variedad de espacios públicos y privados, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Bres, reiteró a la población el no salir de casa a menos que sea sumamente importante y hacerlo de manera solitaria, ya que el pico de los contagios en México ni siquiera ha llegado.



“Todavía México no ha llegado al pico antes de la curva, esta primera semana de abril deberemos ser más vigilante, guárdese en casa, es el llamado de un servidor”, detalló.



Indicó que ya se comunicó a los diferentes sectores de la ciudad, desde la Iglesia católica hasta el gremio empresarial, sobre exhortar estas precauciones a sus miembros y personal.



El edil mencionó que afortunadamente en Piedras Negras no se tienen casos positivos en el papel estadístico, solo el caso del trabajador de la empresa Lear, pero se contabilizó en Monclova, donde actualmente está en resguardo.