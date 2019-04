Advierte AMLO que habrá ‘limpia’ en aduanas

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se va a realizar una limpia por completo en la aduana de Manzanillo, por lo que pidió a los corruptos que presenten de una vez sus renuncias.En su habitual rueda de prensa desde Palacio Nacional, señaló que “si se aferran, pensando que se van a colar, no lo van a lograr. Y cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad, a veces van a ser expuestos, lampareados, no tiene caso, ya se acabó la corrupción”.Cabe recordar que el pasado 5 de abril, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre un decomiso de pepino de mar en Manzanillo, que permitió identificar una red de colusión entre funcionarios y traficantes."Se hizo un decomiso unos días antes sobre el pepino de mar. Y ahí con información que tenemos supimos que hay colusión”, dijo el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en esa conferencia.Se descubrió que desde el puerto de Manzanillo, un grupo criminal pretendía enviar a Shanghái, China, 12 toneladas de pepino de mar, una especie en veda permanente en México. Personal de la Unidad de Protección Portuaria 62, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), realizó el decomiso de los pepinos de mar el pasado 30 de marzo.El contenedor donde sería transportada la carga manifestó que trasladaba cacahuate. De mil 624 cajas en su interior, 797 contenían pepino de mar. La carga carecía de la documentación que amparara su legal procedencia."Lo que querían era que se le diera el libre paso al contenedor”, dijo el titular de Semar.Ojeda Durán informó que la Semar trabaja para que el caso de colusión descubierto en Manzanillo se resuelva por la vía judicial.En marzo, López Obrador ya había advertido sobre actos de corrupción en aduanas e incluso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que afectan a extranjeros."No habrá problemas de extorsión a extranjeros ni en aeropuertos ni aduanas, tenemos dos instituciones que limpiaremos de corrupción”, dijo AMLO.Reveló que incluso existen denuncias penales y que tenía a “Migración y Aduanas en alerta, se va acabar la corrupción en las dos”.