Advierte Bachelet gran reto en Derechos Humanos

Ante un gran abanico de violaciones que se comenten en el País, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que México enfrenta un gran reto.Según asistentes a una reunión que sostuvo Bachelet con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y un amplio grupo de funcionarios, la Alta Comisionada mostró particular interés en el tema de desaparición de personas y violencia hacia las mujeres.Aunque también escuchó sobre derechos de niños y adolescentes, migración, agresiones a defensores de derechos humanos y discriminación a pueblos indígenas.La reunión, que duró alrededor de 3 horas y media, se desarrolló en la biblioteca del antiguo Palacio de Cobián, con la presencia también del subsecretario Alejandro Encinas y la subsecretaria Diana Álvarez Maury, así como por la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana.Jaime Rochín, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, también estuvo presente y narró que primero las titulares de Inmujeres y la Conavim explicaron la situación de violencia a las mujeres.Después se abordó la problemática de desaparición de personas y el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, para dar paso al tema de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos.Finalmente se habló en general de política pública en materia de derechos humanos, en donde participaron los titulares del Instituto Nacional de Migración, la Comisión de Ayuda a Refugiados, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes."En algún momento la Alta Comisionada dijo 'a ver si esto se logra transformar en seis años porque sí es un reto muy grande'", refirió Rochín."Se señalaron mucho los retos, estamos ante un Gobierno que tiene menos de seis meses y tiene la posibilidad de señalar los retos desde los que se está partiendo y la gravedad de los derechos humanos que no se desconoció", agregó.En tanto, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, refirió que la Alta Comisionada ofreció todo el apoyo de su oficina en México y aunque no acordaron nada en concreto confió que brinden su asesoría técnica en temas como la creación del Protocolo Homologado de Búsqueda y en materia forense."Creo que su entendimiento de la crisis en materia de derechos humanos que vive el País es profunda, y hubo mucho énfasis en materia de personas desaparecidas y violencia contra las mujeres", indicó, en referencia a Michell Bachelet."La Ata Comisionada estuvo preguntando mucho en materia de desaparición de personas y crisis forense".