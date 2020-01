Advierte Barbosa que no tolerará presiones por Amozoc

Escuchar Nota

Puebla.- El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que su gobierno no tolerará presiones, como las ocurridas ayer en Amozoc, donde fueron quemadas patrullas y apedreados policías, vehículos oficiales y el Palacio Municipal para exigir la renuncia del alcalde Mario de la Rosa Romero.



En entrevista, el mandatario indicó que su administración ya revisa las peticiones de los ciudadanos; pero, adelantó que también se investigan los actos vandálicos e ilícitos cometidos frente la alcaldía para sancionar a los responsables.



"No vamos a permitir que ese tipo de expresiones violentas se estén dando, así que también la autoridad va a investigar todas esas actitudes violentas… no vamos a permitir que se violente la ley así", expresó el mandatario.



En entrevista concedida al terminar su gira por el municipio de Chignahuapan, calificó de ilegal el cierre de la carretera federal que puso en marcha la protesta en Amozoc, por lo que reiteró que en su gobierno no se permitirán ese tipo de actos.



Barbosa Huerta aseguró que la investigación sobre los actos violentos, y que también se analizan las peticiones de los pobladores, respecto a la supuesta extorsión de policías federal, estatal y municipales.



Después de esta declaración, vecinos de Santa María Zacatepec cerraron la carretera federal, a la altura del municipio de Juan C. Bonilla, para protestar por la detención del activista, Miguel López Vega.



Cabe recordar que López Vega ha sido crítico de los últimos gobiernos de Juan C. Bonilla y estaba a la cabeza de la manifestación contra el ayuntamiento de Huejotzingo, municipio colindante con el primero, ante las descargas de aguas residuales hacia el río Metlapanapa.



