Advierte Bres vienen 17 días muy críticos

Piedras Negras, Coah.- Claudio Bres, alcalde de Piedras Negras, hizo un llamado a la población a respetar la restricción de movilidad y a quedarse en casa ya que advirtió vienen 17 días críticos en relación a la pandemia del Covid-19.



Los próximos 17 días serán críticos para el futuro de la pandemia, por lo que volvió a pedir a la población que se mantenga en casa, ya que depende directamente de las acciones de la comunidad.



Declaró que las medidas preventivas por el Covid-19 empezarán a endurecerse más, especialmente en salidas no esenciales por parte de la ciudadanía, quienes hasta podrían ser arrestados en caso de no cumplir con el #QuedateEnCasa.



“Ha habido gran comprensión en la ciudadanía; ha habido casos muy aislados de personas que todavía quieren estar dando la vuelta en una plaza, inclusive que se han portado de manera grosera al ser cuestionados; a estas personas todo el peso de la ley, inclusive que sean arrestados”, ultimó el edil.



Indicó que se valorará el comportamiento de la sociedad nigropetense, y si no se llega a una baja importante en la movilidad, se podrían implementar filtros que verifiquen el motivo de las salidas de cada ciudadano.



“Si no vemos que exista una baja importante, tendríamos que lamentablemente implementar desde la próxima semana, filtros para revisar el destino de cada uno de los automóviles hacia dónde van, si verdaderamente están haciendo cumplir el decreto de salir de casa por motivo esenciales”, comunicó Claudio Bres.



Asimismo, recordó a la población que el cubre bocas no es un artículo que permita estar rondando libremente en las calles, sino que se utiliza como apoyo al realizar tareas esenciales como ir a la farmacias, supermercado o al trabajo, siempre tratando de realizarlo de manera solitaria.