Advierte CBP de multas por flores prohibidas

Eagle Pass, Tx.- El Departamento de Aduana y Protección Fronteriza está haciendo un recordatorio a los viajeros que cruzan por ambos puentes internacionales a Estados Unidos, a que eviten multas por no declarar cualquier clase de flor que se intente introducir al paìs, ahora que se aproxima el día de las madres.



Al referirse a lo anterior, el director de Aduana en esta frontera, Paul del Rincón, dijo que para empezar, existen algunos tipos de flores o plantas que definitivamente están prohibidas, tales como el pino o flor de enebro, la choisya, el rock Orange, y toda la especie de crisantemos.



En el caso de las rosas, dijo, ‘esas no están prohibidas pero si alguien trata de introducir cantidades que se pueda considerar son para comercializar, será objeto de sanciones’.



Además, aseguró que si alguna viajero lleva ocultas flores y no las declara, pero se le encuentran en alguna revisión, se enfrentará a multas que van desde los 300 y hasta los 1000 dólares.