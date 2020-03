Advierte IP simulación en programa de energía

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Debido a que lo percibe como un paliativo o una simulación, el presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, advirtió que no avalarán el plan de inversiones en el ramo energético.







“El plan está pospuesto, habíamos adelantado que mientras no haya una acción decidida para retomar las rondas de licitación, de exploración y producción de hidrocarburos, mientras no haya una acción decidida o explicación de qué va a sustituir las subastas eléctricas de largo plazo para cumplir compromisos del Acuerdo de París, no vamos a estar presentes validando una simulación o un paliativo en el tema de energía”, subrayó el titular de la Canacintra.