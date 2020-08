Advierte MLB posible cierre de temporada

Escuchar Nota

Washington, DC.- El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, le dijo ayer al director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de MLB, Tony Clark, que si el deporte no maneja mejor el coronavirus, se podría cerrar la temporada.



La Liga y los jugadores reconocen que los próximos días representan una coyuntura crítica luego del brote surgido en los Marlines de Miami, en el que 18 jugadores y dos entrenadores dieron positivo por Covid-19.



Dos pruebas positivas en jugadores de los Cardenales de San Luis exacerbaron ayer las preocupaciones dentro del deporte sobre la presencia del coronavirus y si los jugadores están siguiendo adecuadamente los protocolos establecidos por la MLB para prevenir brotes similares a los de Miami.



Si se materializara otro brote, Manfred, que tiene el poder de cerrar la temporada, podría avanzar en esa dirección.



Varios jugadores informaron sobre la llamada por temor a que la temporada se cierre el lunes si las pruebas positivas aumentan o si los jugadores continúan sin cumplir estrictamente los protocolos de la liga.







Ignoran protocolos



Los gobiernos estatales y locales han presionado al beisbol sobre los jugadores que eluden los mandatos descritos en el manual de operaciones de 113 páginas de la Liga. Las transmisiones que han mostrado que los jugadores no usan máscaras, chocan sus manos y escupen han dejado en duda a los funcionarios del Gobierno sobre qué tan en serio los jugadores se están tomando los protocolos, dijeron las fuentes.



Además, existe preocupación por que algunos no respetan los protocolos.