Advierte OMS que desinfectar calles no elimina Covid-19

Escuchar Nota

"Ni siquiera en ausencia de materias orgánicas, es poco probable que el rociado químico cubra correctamente todas las superficies durante el tiempo de contacto necesario para desactivar a los agentes patógenos", agrega la OMS.



"Además, las calles y las veredas no están consideradas reservorios de infección de la Covid-19", añade, y señala que "rociar desinfectante, incluso en el exterior, puede ser peligroso para la salud humana".

"Si se aplican desinfectantes, conviene hacerlo con un trapo o una toallita con desinfectante", recomienda la organización.

, como se hace en algunos países,, advirtió este sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).En un documento sobre la limpieza y la desinfección de superficies en el marco de la respuesta al nuevo coronavirus, la OMS explicó que ", para matar al virus causante de la Covid-19 u otros patógenos, pues".La OMS subraya que, puesto que esto "podría ser física y psicológicamente peligroso y no reduciría la capacidad de una persona infectada de propagar el virus a través de gotículas o por contacto".Pulverizar cloro u otros productos químicos tóxicos en personas puede causar, recuerda la OMS,para eliminar al nuevo coronavirus.Según la organización, un estudio muestra que el rociado dentro de los edificios es ineficaz si no se hace directamente.El virus SRAS-CoV-2, que originó la pandemia que ha causado más de 300 mil muertos en todo el mundo desde que apareció a finales de diciembre en China,Algunos estudios indicaron que el virus puede permanecer varios días en distintos tipos de superficie, pero la OMS resaltó que los datos sobre la duración no dejan de ser teóricos, pues se registraron en condiciones experimentales.