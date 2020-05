Advierten 9 estados que no seguirán plan de reapertura del Gobierno federal

Escuchar Nota

#Nacional: El Gobierno de México anunció un plan para regresar a la 'nueva normalidad' tras el fin de la cuarentena a partir del 1 de juniohttps://t.co/Qg7xE6avSc — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 13, 2020

El posible el, comenzó con los anuncios de algunas entidades federativas, que, ignorando las directrices de Palacio Nacional,, previo al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador del plan para volver a lo que llamó una “nueva normalidad”.En la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional, el Presidente anunció la esperada estrategia, luego de que el Consejo Nacional de Salubridad anunciara que, así como la implementación de unSin embargo, al momento,sus gobernadores alertan queLos mandatarios de, extendieron el periodo de confinamiento.Silvano Aureoles, de Michoacán, se unió a la negativa, seguido de Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; de Puebla, Miguel Barbosa; de Guerrero, Héctor Astudillo, advirtieron quepor lo que las clases seguirán en línea y no presenciales, mientras no se tengan condiciones.El anuncio ocurre en un clima de incertidumbre por la, ya que los gobernadores de estos nueve estados afirman que las cifras que informa el gobierno federal sonEstos son los estados que alargarán el confinamiento y retrasarán el regreso a clases al considerar que es riesgoso adelantarlo.Su regreso a clases aún no está definido. “No se puede decir que será el próximo mes”, dijo su gobernador, Miguel Barbosa.Concluirá el ciclo escolar con clases virtuales para no arriesgar a los niños, aseguró el gobernador Miguel RiguelmeEl gobernador Jaime Rodríguez Calderón también determinó que el ciclo escolar concluya con clases en línea.“No expondremos a las niñas y niños a un regreso a clases forzado”, dijo el gobernador Silvano Aureoles.El mandatario Francisco García Cabeza de Vaca señaló que el ciclo escolar se realizará completo en línea no sólo en nivel básico, sino también en universidades.El objetivo del gobernador Enrique Alfaro es alargar lo más posible las clases en línea. Prevé el regreso a las aulas el 24 de agosto.El gobernador Héctor Astudillo aseguró que “el regreso a clases debe ser considerado por estado y no por municipios”.El gobernador Carlos Mendoza Davis asegura que el regreso a clases dependerá del desarrollo de la pandemia.El cierre del ciclo escolar será de forma virtual, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco.