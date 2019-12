Advierten alza en el desempleo

Ciudad de México.- Los últimos indicadores económicos muestran que la economía mexicana no ha tocado fondo, lo que significa que habrá consecuencias en el empleo, dijo el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz.



Afirmó que ante la realidad actual es necesario elaborar un programa contingente de reactivación económica, porque “la continuidad del debilitamiento productivo puede tener consecuencias relevantes en el mercado laboral, y partir de ello en el bienestar de las familias mexicanas”.



Para el economista el problema principal es que las consecuencias de la debilidad económica se traducirán en afectaciones a la sociedad por la menor generación de empleos.



El Inegi reportó que durante octubre y a tasa anual, el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) acumuló su cuarto mes de caídas consecutivas.



Ello, dijo, “muestra que la economía mexicana se encuentra en recesión y que aún no se ha tocado fondo”.



Expuso que el promedio de crecimiento económico tanto del sexenio como de los primeros 10 meses del año ya es negativo -0.1% y el problema es que aún no se ve que sea el punto de inflexión.



Comentó que el “gasto público no tiene la capacidad de propiciar el bienestar que se pierde por la precarización del mercado laboral”.





Buenas expectativas



Factores como el inicio de obras de infraestructura, la firma del T-MEC y el incremento en el salario mínimo, generan las condiciones para lograr un mayor crecimiento en el 2020, afirmó el sector de servicios y turismo.



La Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) consideró que se espera que el país tenga en el 2020 un crecimiento entre el 1 y 1.5%, con las condiciones que actualmente se tienen.



Pero, señaló, esto se alcanzará siempre y cuando el entorno sea favorable para las empresas y se pueden concretar los proyectos de infraestructura que se acordaron con el Gobierno federal, algunos de los cuales se presentaron en diciembre y otros se darán a conocer en enero.