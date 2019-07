Advierten amenaza a Derechos Humanos en México

Organizaciones civiles, especialistas y activistas advirtieron el peor escenario para los derechos humanos en los últimos 29 años de México.Mediante un comunicado, 161 organizaciones y estancias infantiles, y mil 549 personas, entre ellas Mariclaire Acosta y Javier Sicilia, reprocharon al Gobierno federal desconocer la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el recorte presupuestal a las estancias infantiles."Debemos alertar que el País vive los momentos más amenazantes para los derechos humanos desde la creación de la CNDH", afirmaron."Hacemos un llamado enérgico al Gobierno federal para que rectifique su actuación y cumpla con su compromiso de aceptar todas las recomendaciones de nuestra Comisión".En su posicionamiento, respaldan la actuación de la CNDH y consideraron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió un ataque contra ese órgano autónomo."No sólo no respeta derechos fundamentales, no sólo no cumple su palabra para respetar las recomendaciones de la Comisión, sino que ataca a una institución que se creó literalmente con sangre y grandes sufrimientos", advirtieron."Emprender una embestida contra la CNDH es un atentado contra los derechos humanos de todos, y contra la democracia, que también es de todos".Los firmantes le piden al Mandatario federal cumplir su obligación constitucional de proteger y ampliar los derechos de las personas."Señor presidente, respete nuestros derechos, respete nuestras instituciones, respete la ley", insistieron.