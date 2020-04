Advierten contra brote de sarampión

Escuchar Nota

El Gobierno Federal descuidó las campañas de vacunación contra el sarampión, entre otras enfermedades, de ahí que ahora surgió el brote que pone en peligro la salud de los niños y que incluso puede provocar la muerte.“Hoy el brote es de sarampión, pero si no exigimos y le damos importancia, mañana podemos tener niños y niñas infectadas por rubéola u otras enfermedades”, alertó la diputada Lilia, al indicar que hace más de 20 años que no se reportaban casos de sarampión.Corresponde a la Secretaría de Salud Federal garantizar el suministro de vacunas de manera oportuna para prevenir brotes de enfermedades como el sarampión que es sumamente contagioso.“Es indispensable que el sistema de salud federal, dote a todos los hospitales públicos del país con las vacunas necesarias para enfrentar posibles brotes como el que se está dando actualmente de sarampión”.La epidemióloga Andrea Domínguez informó que ante la pandemia del coronavirus hay que minimizar riesgos pues si un niño no está vacunado contra el sarampión, el riesgo de adquirir dos enfermedades graves y simultáneas se duplica.Añadió que México atraviesa por una de las peores crisis sanitarias de su historia, con miles de infectados y una gran cantidad de decesos por Covid-19, y a esto se añade la detección de más de 100 casos de sarampión.“Desde enero, se han reportado numerosos casos de sarampión en México. Esta enfermedad es muy contagiosa y grave. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso,que llegaban a causar cerca de 2 millones de muertes”, refirió.