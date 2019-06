Advierten crisis de salud por concentrar medicinas

Legisladores de Oposición advirtieron que el Gobierno federal pone en riesgo la vida de los mexicanos por llevar al sistema de salud a una crisis mayor, ante un procedimiento de almacenaje y distribución de medicinas ineficiente que provocaría el desabasto.REFORMA publicó que un estudio de la industria farmacéutica establece que el Gobierno federal no cuenta con la capacidad logística para distribuir las 200 millones de piezas de medicamento que planea entregar cada mes en 2 mil unidades de salud.Los diputados de MC, Martha Tagle, y del PAN, Éctor Jaime Ramírez, así como el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza manifestaron que el desabasto llevará a una peor crisis en el sector salud.El legislador del PAN, secretario de la Comisión de Salud, advirtió que desde hace dos décadas el Gobierno mexicano no ha almacenado ni distribuido medicamentos y que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional tampoco lo ha hecho."No han hecho aún la licitación de medicamentos, menos medicamentos, es la tercera suspensión a la junta de aclaraciones, lo que veo es que habrá muchas muertes prevenibles, un holocausto en salud", estimó Ramírez.El legislador afirmó que en 41 años como médico nunca había visto al sector con una crisis de tal magnitud, debido a la ineficiencia del Gobierno por querer combatir la corrupción.Por su parte, Álvarez Icaza alertó que está por estallar una mayor crisis en el sistema de salud."Puedo entender que quieran abatir la corrupción y eficientar, pero el retraso y la incapacidad operativa y administrativa va a significar que muchas personas en este país se mueran en un sistema de salud deficiente de por sí, ahora sin abastecimiento."Estoy sorprendido de la pésima ejecución y si quienes son las contrapartes están diciendo 'no vemos', es una alerta roja que se suma a una crisis: está por estallar el sistema de salud pública de este país", aseveró Álvarez Icaza.Agregó que aunado a que no hay medicinas, ya se dan los casos de reducción de cirugías por falta de insumos y avisos en los hospitales donde le dicen a la gente que se reducen los servicios porque no cuentan con los medicamentos.Esto, dijo, se agrava con el hecho de que pasantes y residentes han visto recortadas o retrasadas sus becas."Estamos viendo que se está castigando a los pobres, la gente que no tiene dinero tiene que esperar más y no hay medicinas."Esa no es la manera de resolver el problema de corrupción, el derecho a la salud está siendo absolutamente trastocado y violado por el Gobierno", manifestó Álvarez Icaza.El senador sin partido señaló que si profesionales del sector salud alertan de lo que sucederá con la distribución de medicinas, el Gobierno lo debe tomar en cuenta."Si los profesionales del sector salud están diciendo ¿cómo van a distribuir eso? debería ser una poderosa llamada de atención, poderosísima, porque se suma a la crisis que ya está. ¿Qué significa esa crisis? Vidas humanas, que mueren personas, eso significa, indudablemente", expresó.La diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle expresó preocupación por la complejidad sobre la transportación de medicinas y si el Gobierno podrá cumplir para evitar que caduquen o se echen a perder por no tener un tratamiento adecuado."Va a salir más caro el remedio que la enfermedad", dijo al señalar que por querer combatir la corrupción, el Gobierno va a gastar mucho más para poder cumplir en tiempo con la entrega de medicamentos e insumos a todo el país.La diputada de MC manifestó que la concentración que hace la Oficialía Mayor de Hacienda para la compra de medicinas afecta que el Gobierno pueda cumplir a tiempo con el abasto de medicinas."Lo mismo se ocupa de las compras de chalecos antibalas que ver las compras para obras, y también se tienen que hacer las licitaciones para medicinas con un sin número de especificaciones."Se ha caído en un cuello de botella porque el abasto pasa por la Oficialía Mayor de Hacienda, que debe revisar muchas cosas más."Si se quiere combatir la corrupción, no puedes hacerlo como con el huachicol, cortando todo el suministro en salud, porque afecta la vida de las personas", indicó.Expuso que no hay claridad para cuando se podrá resolver el tema del abasto de medicinas y mientras tanto se afecta la salud de las personas.