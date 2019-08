Advierten de crisis en el sector salud

Impericia gerencial, recortes al gasto de Salud que iniciaron en el sexenio pasado y la desaparición del Seguro Popular está llevando a una situación de crisis al sistema de salud, diagnostican ex titulares de Secretaría del ramo.Casi cuatro años continuos de recortes que iniciaron en 2015, redujeron en una quinta parte el presupuesto de la Secretaría, lamentó Julio Frenk.Para 2019, agregó, se destinó 1.6 por ciento menos que un año antes.Los ex funcionarios participaron en la segunda sesión del Consejo Consultivo Ciudadano "Pensando en México", que preside el ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski, y que auspicia el partido Movimiento Ciudadano.En su intervención, Narro, ex candidato a dirigir el PRI, llamó a los legisladores a no politizar la salud.José Ángel Córdova, advirtió que antes del Seguro Popular, la asignación de los recursos a los estados se transferían de forma discrecional, lo que se debe evitar.Mercedes Juan, alertó sobre el riesgo de desaparecer el Fondo de Gastos Catastróficos y Guillermo Soberón, calificó de "desatino" la consideración presidencial de que el sistema de salud es fallido.