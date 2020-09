Advierten de grave escasez de agua en México para 2030

Escuchar Nota

Asimismo, en la ponencia en línea titulada “La seguridad hídrica de México: retos principales”, Polioptro Martínez señaló que México es uno de los países más afectados por el cambio climático. “La temperatura ha aumentado al menos dos grados y en ciudades donde es común los 45 grados o más puede ser mortal. La contaminación de ríos y mantos acuíferos también ha aumentado. La precipitación pluvial tiene una disminución en un porcentaje relativamente bajo, pero ha subido la demanda; es decir, en una ciudad llueve un 16 por ciento pero ocupa agua en un 20 por ciento”.



.-. Paraesto porque se sobrexplotarán aún más los mantos acuíferos, advirtió Polioptro Martínez Austria, durante su conferencia en línea ofrecida para la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla.a queque administre el líquido, que genere el capital económico necesario para su transportación, saneamiento, y potabilización.El titular de la “Cátedra UNESCO-Udlap en Riesgos Hidrometeorológicos”, explicó en su ponencia que las tarifas bajas son insuficientes para que funcionen bien los servicios, para que el agua sea transportada y después tratada. “El agua no cuesta, nos cobran el servicio, lo que cuesta es sacarla del acuífero, purificarla, hacerla potable y llevar por la red hasta la casa, con todo lo que eso signifique”.Dijo que no existe un bien o servicio que ataña a la sociedad que no requiera agua, desde lo más simple hasta lo más complejo necesita del líquido para efectuarse.Si bien el panorama es desalentador, Polioptro Martínez Austria finalizó su ponencia recomendando que para para gozar en las próximas décadas de una cantidad suficiente de agua, “hay cuidarla, no desperdiciarla y pagar lo justo por ella. La solución existe, pero nadie lo puede hacerlo solo; tenemos que reunirnos: académicos, gobierno, sociedad civil, y cámaras de empresarios, para juntos resolver el problema a largo plazo”.