Advierten de peligros en el Bravo y Escondido

El departamento de Protección Civil y Bomberos viene exhortando a la ciudadanía cuando vayan a los ríos a mitigar el calor.Debido a que piedras negras es una ciudad muy calurosa, mucha gente acostumbra a ir a nadar a los ríos tanto al Bravo o al Escondido.El Bravo aunado a los peligros que representa por los remolinos que hay, y que ha estado soltando agua de la presa de Ciudad Acuña, aunado a la presencia del cocodrilo se pone mas difícil la situación.Mientras que el Escondido está con una cantidad de basura por el problema de inundaciones carrizales y plagas.Mucha gente a muerto cuando sale a los ríos a nadar, por lo que se exhorta a tener precauciones, principalmente con los niños.Los padres deben tener mucho cuidado y no descuidarse para evitar que se los lleve la corriente.Buscar lugares que no estén tan hondos y que no represente mucho problema con la flora del lugar.