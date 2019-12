Advierten del peligro que representa el confeti navideño para los niños

"A pesar de su flexibilidad, los puntas agudas de las estrellas confeti aumentan el riesgo de que se atranquen en las vías respiratorias superiores", citan los medios a los autores del informe sobre el caso.



"Aunque sea extraordinario, hay posibilidad de que aparezcan casos similares durante estas fiestas navideñas", comentan los médicos.



de Australia. El informe publicado en The Medical Journal of Australia y citado por los medios locales informó sobre un caso de una niña que inhaló una estrella de confeti. Los doctores realizaron varios exámenes. Pero en varios días su estado siguió empeorando. Apatía, reducida circulación de la sangre e hinchazón en una parte del cuello se añadieron a los síntomas. Los resultados de ultrasonido revelaron una masa de pus en la hinchazón y los médicos decidieron operar a la niña urgentemente. Al quitar la masa, encontraron también una pequeña estrella del plástico de cinco puntas estacada en la garganta. Este fue el objeto que había causado los problemas. Pero los doctores subrayaron que este caso debe servir como una advertencia para los padres en el periodo de las celebraciones navideñas. El informe insiste que se necesita concienciar del peligro que representa el confeti para los niños y revisar las etiquetas para poner mensajes de advertencia a los envases de este tipo de decoraciones.