Advierten efecto Fujiwhara en el Golfo, afectaría costas de EU y México

Saltillo, Coah.- La tormenta tropicales “Laura” y “Marco”, ambas en el Golfo de México, podrían chocar y generar un efecto Fujiwhara, razón por la que se debe poner atención a estos fenómenos meteorológicos.



El meteoro más grande podría absolver al pequeño y fortalecerse, y aunque de momento no existe una clara alarma –por la mínima posibilidad– no se puede descartar que esto ocurra, opinó el meteorólogo José Martín Cortés, en entrevista para Tele Zócalo Nocturno.



El especialista recordó que desde 2005, con 29 tormentas contabilizadas, no se veía una actividad ciclónica tan intensa como la de este 2020.



Las tormentas tropicales podrían convertirse en amenazas casi simultáneas para las costas de México y sur de Estados Unidos en los primeros días de la próxima semana.



Hasta ayer por la noche la depresión se ubicaba a 340 kilómetros al sureste de Cozumel, Quintana Roo y presentaba movimientos hacia el noroeste a razón de 22 kilómetros por hora y con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.







Durante el fin de semana se prevén lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, donde los acumulados diarios pueden rebasar los 100 milímetros; además de vientos fuertes y oleaje elevado.



El fenómeno Fujiwhara es la unión de dos vórtices ciclónicos, los cuales comienzan a orbitar uno alrededor del otro.



Puede darse el caso en que uno de los huracanes tenga más fuerza y absorba al otro. Aunque el fenómeno meteorológico también sucede entre tifones y tormentas.



La Comisión Nacional del Agua prevé para este sábado que la depresión tropical 14, convertida ahora en la tormenta “Marco”, se localizará frente a las costas de Quintana Roo y se pronostica que su centro ingrese a dicha entidad durante la noche.



Para el norte del país, se espera un sistema de alta presión, en niveles medios, y la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.