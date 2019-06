Advierten error en entrega de medicina

Un paciente recibió en el IMSS una caja de medicamento para VIH con un fármaco distinto adentro.El pasado 3 de junio, el derechohabiente acudió al Hospital General de Zona No. 27 del Seguro Social, ubicado en Tlatelolco, a recoger el antirretroviral Truvada y días después, tras abrir la caja en su casa, descubrió que el frasco que venía adentro era del fármaco Sintrocid, que se usa para tratar el hipotiroidismo.El joven reportó lo sucedido al Instituto este jueves, pero en un primer momento le dijeron que no podían hacer nada.El caso lo tomó la organización Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA del Instituto Mexicano del Seguro Social (DVVIMSS) y lo reportó a la Delegación del Instituto de la Ciudad de México Zona Norte.Después de entregar una carta explicando lo sucedido, este viernes le otorgaron el antirretroviral correcto al paciente.Sin embargo, Luis Adrián Quiroz, presidente de DVVIMSS, consideró que el Seguro Social y el laboratorio deben investigar cómo ocurrió la confusión del fármaco."Ahí se tiene que levantar un acta y, de acuerdo al número de lote, se puede dar seguimiento para ver si el número del medicamento es apócrifo o si fue error humano de quien te lo está entregando, si pudo haberse colado una caja de lo que no era", indicó en entrevista.Explicó que, al entrar a la farmacia de un hospital, todos los medicamentos se registran con su número de lote y cantidad."Con eso puedes tener una trazabilidad, saber desde quién hizo el fármaco, quién lo empaquetó, hasta quién lo entregó".Quiroz exhortó a los pacientes a revisar los medicamentos antes de salir de las farmacias de los hospitales, checar que los sellos no estén rotos, que la fecha de caducidad no esté vencida y que sea amplia, y que el frasco de adentro corresponda con el nombre de la caja."Esa es una acción que debemos hacer siempre porque yo no sé cuántos casos hay similares, puede haber muchos", dijo.